اشتري براحتك.. انخفاض كبير في سعر البيض | وشوف الفراخ وصلت كام

يهتم المواطن المصري بمتابعة أسعار الدواجن وطبق بيض المائدة بشكل يومي، وشهدت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

تراجع الأسعار

زف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بشرى سارة عن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية .

قال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك توازن في أسعار الدواجن ".

وتابع ثروت الزيني :" هناك تراجع في أسعار الدواجن ويتم بيع الكيلو بـ 67 جنيه للكيلو بنسبة 8 % تراجع، وسعر الدواجن في المزرعة 62 جنيه ، وهناك تراجع في أسعار بيض المائدة لـ 78 جنيه بحوالي 15 % نسبة انخفاض ".

ولفت ثروت الزيني :" تراجع في أسعار الأعلاف لكن مازال هناك ارتفاع في أسعار الصويا ولكن المزيد من انخفاض أسعار الأعلاف يؤدي إلى حدوث تراجع في أسعار الدواجن ".

وتابع ثروت الزيني :" هناك اكتفاء ذاتي من البيض في مصر وهناك فائضا يمكن تصديره للخارج".



سلالات جديدة

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أي صناعة في العالم تعتمد على البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير سلالات إنتاج البيض والدواجن .



وقال ثروت الزيني ، :" لدينا سلالات دواجن خاصة بنا، ومركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير سلالات ذات إنتاجية أكبر في الدواجن والبيض وتكون مناسبة لتغيرات مناخية ".

واكمل ثروت الزيني :" كيلو اللحم في السلالات عالية الإنتاج يأتي من كيلو و400 جرام علف ".

ولفت ثروت الزيني :" يتم العمل على زيادة لحم صدر الدواجن ويتم استخدام التطور العلمي لاستطاع سلالات جديدة ذات انتاجية عالية ، مضيفا:" جاري العمل على تطوير 5 او 6 سلالات جديدة ".

