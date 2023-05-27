منتجو الدواجن: تطوير سلالات جديدة لزيادة الانتاجية

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أي صناعة في العالم تعتمد على البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير سلالات إنتاج البيض والدواجن .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا سلالات دواجن خاصة بنا ".

وتابع ثروت الزيني :" مركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير سلالات ذات إنتاجية أكبر في الدواجن والبيض وتكون مناسبة لتغيرات مناخية ".

واكمل ثروت الزيني :" كيلو اللحم في السلالات عالية الإنتاج يأتي من كيلو و400 جرام علف ".

ولفت ثروت الزيني :" يتم العمل على زيادة لحم صدر الدواجن ويتم استخدام التطور العلمي لاستطاع سلالات جديدة ذات انتاجية عالية ، مضيفا:" جاري العمل على تطوير 5 او 6 سلالات جديدة ".