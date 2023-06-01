اليوم.. نصف نهائي بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الإسكواش

تنطلق اليوم الخميس مباريات دور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الإسكواش، المقامة بمدينة الجونة في الفترة من 26 مايو الجاري حتى 2 يونيو الجاري.

وجاءت مواجهات الرجال كالتالي: يلتقي علي فرح المصنف الرابع على البطولة مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول على البطولة.

بينما يصطدم مصطفى عسل المصنف الثالث على البطولة مع الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثاني على البطولة.

وعلى صعيد مباريات السيدات: تلعب نوران جوهر المصنفة الأولى علي البطولة مع مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة على البطولة.

وأخيرًا تصطدم نور الشربيني المصنفة الثانية على البطولة مع البلجيكية نيلي جيليس المصنفة التاسعة على البطولة.