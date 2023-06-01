«القومي للمرأة» ينفذ دورة إعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة|صور

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينفذ المجلس القومي للمرأة دوره إعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وتستمر الدورة حتي 3 يونيو 2023 .
ويستهدف التدريب 110 متدربين ومتدربة من المحافظات المختلفة بهدف تأهيلهم للمشاركة بالحملات التوعوية والانشطة المختلفة مثال الندوات ومعسكرات التنشئة المتوازنة ودورات المقبلين علي الزواج ، وذلك من خلال تطوير قدراتهم في عدد من الموضوعات مثل مشورة ما قبل الزواج؛ التغذية والرضاعة الطبيعة؛ النمو والتطور والدمج والإعاقة؛ للتربية الإيجابية والذكاءات المتعددة .
جدير بالذكر أن التدريب الحالي يعد التعاون الثالث بين المجلس والجمعية في إعداد شبكة من المدربين والمتدربات التابعين لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي نجح للوصول إلي عدد 145 ألف أسرة خلال مرحلتيه الأولي والثانية في إطار المحور التوعوي والثقافي من المشروع القومي للأسرة المصرية