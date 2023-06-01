صحف السعودية| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على 5 مناطق.. 3 قتلى في هجوم جوي على كييف.. وزلزال 5.5 ريختر يضرب روسيا

الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

ثلاثة قتلى في هجوم جوّي على كييف

أمريكا مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون الطرفان «جدّيين»

المؤشر الياباني يفتح على انخفاض

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس"

زلزال يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

السعودية تعزز دعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الخميس، أخبار محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة عكاظ



ونشرت صحيفة عكاظ عن تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



صحيفة الشرق الأوسط

بينما نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن إعلان لسلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، في هجوم جوي استهدف العاصمة كييف فجر الخميس.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق «تلغرام»: «قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي».

وأضافت أنّ اثنين من القتلى الثلاثة «هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاماً».

من جهته قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، عبر التطبيق نفسه: «وفقاً للتقارير الأولية لفرق الإنقاذ، تم العثور على ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، وأربعة جرحى».

واستُهدفت كييف هذا الأسبوع بالعديد من الصواريخ الروسية.

كما نشرت الشرق الأوسط عن تأكيد الولايات المتحدة اليوم الخميس، على استعدادها للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان، شرط أن يكونوا «جديين» في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو، إن الولايات المتحدة والسعودية «مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار».

وقصف الجيش قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم، أمس (الأربعاء)، بعد انسحاب هذه القوات من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى السودان المهدد بمجاعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هناك «انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين» في النزاع.

وأضاف أن «هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّلاً لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني».

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضا 0.01 بالمئة إلى 30886.01 نقطة يوم الخميس، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 بالمئة إلى 2130.77 نقطة.



كما نشرت الرياض عن مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى جمهورية جنوب أفريقيا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء “مجموعة بريكس" تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة"، والمقرر عقده يومي ( 1 و 2 يونيو 2023م (، في مدينة كيب تاون، وذلك بحضور عددٍ من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية السعودي مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.



ونشرت الرياض أيضاً عن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم ، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا.

وأفادت أكاديمية العلوم الروسية المعنية برصد الزلازل، أن الزلزال وقع بالقرب من الساحل الشرقي لـكامتشاتكا، وكان على عمق 46.3 كم ، وعلى بعد 385 كم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي .

ولم ترد أي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال حتى الأن.

صحيفة المواطن

نشرت صحيفة المواطن عن تعزيز السعودية لدعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل.

وتناولت تقارير عالمية ومحلية، إبرام اتفاق بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وشركة “مارفريج” البرازيلية للصناعات الغذائية، بعدما وعدتا بشراء أسهم في طرح جديد محتمل لأسهمها في صفقة قد تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار.

واعتبرت وكالة بلومبرج، أن الصفقة بين الشركة السعودية والبرازيلية تعزز الدفع العالمي للأمن الغذائي عبر صفقة الدواجن البرازيلية، حيث اتفقت شركة Salic المملوكة للحكومة السعودية، وشركة Marfrig البرازيلية على شراء أسهم BRF تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار.



وذكرت برازيل فودز في إفصاح أن الشركة السعودية عرضت شراء ما يصل إلى 50% من الأسهم التي ستطرحها الشركة وعددها 500 مليون سهم جديد. وتأسست “سالك” عام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة من خلال الإنتاج الضخم والاستثمارات الأجنبية.

وتملك “سالك”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالفعل حصة 31% في شركة “منيرفا” البرازيلية المصدرة للحوم.

وتعتمد السعودية، بشكل كبير على الواردات الزراعية، لذلك تعمل على تسريع توسعها في صناعة الأغذية العالمية من خلال اتفاقية لشراء أسهم في شركة BRF SA، والتي تعد أكبر منتج للدواجن في البرازيل.