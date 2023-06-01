مصرع شخصين في حادث تصادم على محور 30 يونيو اتجاه الإسماعيلية

لقي شخصين مصرعهما، صباح اليوم الخميس، وذلك جراء حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية علي طريق محور 30 يونيو الصالحية اتجاه الاسماعيلية.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم ط ب ج 5893 مع دراجة نارية بدون لوحات، علي طريق محور 30 يونيو الصالحية أتجاه الإسماعيلية.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع شخصين نتيجة إصابتهما بتهشم في الجمجمة وكسور متعددة بالجسم، شخص مجهول الهوية، والثاني يدعي وسالم محمد سالم صبيح 24 عاما مقيمين فاقوس محافظة الشرقية.

وتم نقل جثتي المتوفي والإخلاء للجثمان مستشفى الحميات، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.