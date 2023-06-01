التيار الإصلاحي الحر: حضور غير مسبوق لجمعية المهندسن

أصدر التيار الاصلاحى الحر "المكون من أحزاب الجيل الديمقراطى والاتحاد مصر القومى والإصلاح والنهضة" بياناً عن الأحداث المؤسفة التى شهدتها نقابة المهندسين بعد اجتماع ناجح لجمعيتها العمومية التى شهدت حضورًا مكثفًا للمهندسين لأول مرة فى تاريخ الجمعيات العمومية للنقابة .

وقال التيار الإصلاحى الحر فى بيانه الذي جاء بعنوان: نرفض اقتحام نقابة المهندسين ونناشد الرئيس بالمحاسبة : “تابعنا إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين منتظرين نهاية سعيدة لهذا العرس الديمقراطى الذى دعا فيه نقيب المهندسين الجمعية العمومية للبت فى طلب سحب الثقة منه وسعدنا بهذا الحضور الكبير غير المسبوق للمهندسين "الذى لم يتكرر من قبل" للتصويت على سحب الثقة من النقيب وفجأة بعد وضوح رفض الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب شهدنا اقتحامًا للنقابة وتحطيم صناديق الاقتراع وبعثرة بطاقة إبداء الرأى وتمزيقها فى مشهد مأساوى لا ينتمى لدستور البلاد ولا لحاضرها الذى يعيش أجواء إيجابية خلفتها جلسات الحوار الوطنى الصريح بين مكونات الشعب .. !!

وناشد التيار الاصلاحى الحر فى بيانه رئيس الجمهورية الداعي للحوار الوطنى من أجل سماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة التحقيق فيما حدث ومحاسبة المسئولين عن إقتحام نقابة المهندسين وإعلان اللجنة القضائية المشرفة على عمليات التصويت لنتائج الجمعية العمومية مؤكداً على أن مواد الدستور تحمى العمل النقابي وتحمى حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالحهم، مشيراً إلى أن دستور البلاد فى كثير من مواده عظمت حرية الرأي وجعلت التنظيم السياسي والنقابي والمدني مستقلاً.