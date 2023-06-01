بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

‎ناقش العديد من النواب ومسئولي الأحزاب سبلا جديدة لدعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول “أعمال لجنة الشباب” في الحوار الوطني من أجل زيادة دعم الدولة المصرية لذوي الهمم والعمل على إزالة أي عقبات تواجهم في تحقيق طموحاتهم.

وفي هذا السياق، فتح مجموعة من الشباب من ذوي القدرات الخاصة قلبهم لموقع “صدى البلد” حول رؤيتهم عما تم إنجازه لذوي الههم وما ينقص ذوي القدرات ليكونوا رواد أعمال متألقين.

المهندس أحمد يقترح 8 أمور

قال المهندس أحمد رأفت، رئيس قسم الجرافيك بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، إنه منذ عام منذ 2018، اهتم الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي بكل شئون ذوي الههم على أرض الواقع اهتماما لم يكن موجود من قبل، موضحا أنه يتمنى أن تخرج توصيات الحوار الوطني بما يصب في مصلحة ذوي الهمم بشكل أكبر.

وأضاف أنه يرجو سرعة الانتهاء من إعداد إحصائية لذوي الهمم في مصر مصنفة بحسب نوع الإعاقة والسن والحالة الاجتماعية والعمل والجنس والأماكن التي يتركز بها ذوو الهمم حتى تتيح للدولة أن تقوم بوضع خطة زمنية لتفعيل ما جاء بقانون ذوي الإعاقة القانون رقم 10 لسنة 2018، خاصة نسبة الـ 5%؜ للعمل بجميع قطاعات الدولة ليكون لهم دور حقيقي في بناء وتنمية مصر.

وتابع الشاب العامل في المجال السياسي من ذوي القدرات: “نؤكد دائما أننا لا نريد أن نكون عبئا على الدولة، بل نريد أن تتم الاستفادة بقدرات وخبرات كل شخص منا”، واستطرد: “أتمنى زيادة الاعفاءات الضريبية للمنشأت التي تقوم بتعيين نسبة ٥٪؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم تعينهم وفقا لمؤهلاتهم، وكذلك المساوة بين الرجل و المرأة في حقها في الجمع بين معاشين حتى لا تضار المرأة بسبب زواجها”.

وواصل: “نأمل أيضا تفعيل دور صندوق عطاء لخدمتنا بشكل أكبر من حيث تنمية موارده بإنشاء مصنع خاص بتصنيع الأجهزة التعويضية لتكون مصر رائدة في هذا المجال وتنتج ما يسد احتياجاتنا لتوفير العملة الصعبة وتصدير الفائض خاصة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بأسعار منافسة للسوق العالمية، وأيضا بالنسبة للأعمال الريادية"، واقترح تخصيص عدد من المحلات التي تم إنشاؤها أسفل الكباري لتكون بسعر مناسب لذوي الهمم حتى نشجعهم على بدء مشروعات خاصة بهم.

وأردف: “أتمنى تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة بمعرفة الدولة لذوي الهمم، وأن يكون هناك إعفاءات جمركية لأجهزة الكمبيوتر والآلات والمعدات التي يستخدمونها في أعمالهم مع وضع الضوابط التي تكفل عدم تصرفهم فيها بالبيع أو التنازل للغير، وتشديد الدور الرقابي على صناديق منظمات المدني و جمعيات ومؤسسات الأهلية التي تتلقى تبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة”.

المهندس أحمد رأفت

العارض زياد: علينا دور كبير

وعن سبل تعزيز ريادة الأعمال لدي ذوي القدرات، يوضح الشاب زياد محمد، من أصحاب بشرة الألبينو وعارض أزياء، أنه لا بد من الاستفادة من القدرات الفريدة التي يتمتع بها ذوو القدرات بسبب ظروفهم الخاصة، كما يجب عليه تطوير فكرة مشروعه بناءً على مجال اهتمامه والخروج بمنتجات أو خدمات مبتكرة تلبي حاجة السوق، إضافة إلى الاستفادة من أحدث الأدوات التكنولوجية لجعل عملية الإنتاج والتسويق أسهل، فكل ذوي قدرة معينة عليه دور كبير لتحقيق أحلامه في مجاله.

زياد محمد، عارض أزياء

نبيلة: ابني يستفيد من 2018

في السياق ذاته، قالت نبيلة هاشم، والدة الشاب عمر عبد الرحمن، صانع للشموع من أصحاب متلازمة داون، إن ابنها وكذلك عدد من زملائه وأصدقائه استفادوا على مستويات عدة من تطوير الذات والدمج مع العديد من الفئات من خلال مشاركتهم في المعارض التي تدعمها الدولة لفئة ذوي الهمم من بعد عام 2018 مثل “ديارنا وتراثنا” المقامين بأكثر من دورة بأرض المعارض تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك مشاركتهم في أنشطة فنية مجانية بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف وزارة الثقافة وأنشطة رياضية عامة وخاصة يمارسها ابنها صاحب الـ 24 عاما، حيث يعد بطلا جمهوريا.

وأضافت نبيلة هاشم في تعليقها على اهتمام الحوار الوطني بمناقشة قضايا ذوي الهمم، أن ابنها حقق الكثير من النجاحات من خلال عمله بإنتاج الشموع منذ سنوات من المنزل، مبينة أن ما ينقصه توفير المواد الخام بشكل أكثر، مثل: “القوالب” التي تضطر إلى استيرادها عبر مواقع أونلاين من خارج مصر، إضافة إلى تصنيع المواد الخام التي ارتفع سعرها بسبب الأزمات العالمية من بعد الحرب الروسية الأوكرانية.