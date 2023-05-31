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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير رواد 2030: ذوى الهمم لديهم أفكار جيدة.. وندرس زيادة عدد المشروعات

غادة خليل
غادة خليل

قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2023، إن ريادة الأعمال من الانشطة الهامة التي توفر العديد من فرص العمل و التي تحدث تنمية، لافتا إلى أن ريادة الأعمال ليس حكرا على أحد.

وأضافت غادة خليل في تصريحات ل صدى البلد،  تم فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة "GoodWill" لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم.

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وأشارت مدير مشروع رواد 2030 إلى أن الحاضنة تتيح لهم الفرص لتحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم.

وقالت غادة خليل ، إنه بعد فتح التقديم 20 مارس الماضي وجدناه مستوى الشباب والمشروعات القائمين عليها جيدة جدا خاصة القائمة على التكنولوجيا. 

وأكد أن العصر الحالي يشهد اهتمام كبير من الدولة لكل فئات المجتمع، لافتة إلى أنه تم عقد دورتين ما قبل الاحتضان واحدة في القاهرة والثانية في أسوان، لعطاء فرصة أكبر لهم لتطوير مشروعاتهم.

وأوضحت غادة خليل، إنه كان من المفترض أن نقوم باحتضان ١٠ مشروعات فقط ولكن وجود افكار جيدة جعلنا نفكر جديا في احتضان ١٠ مشروعات أخرى. 

ذوى الهمم رواد 2023 ريادة الاعمال دعم رواد الأعمال

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