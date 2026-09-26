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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: إجراء تقييم شامل لأداء المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي

الدكتور هاني سويلم وزيرالموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزيرالموارد المائية
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق كل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بنى سويف، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الجاري عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع ما نفذته الإدارات المركزية من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظتي بنى سويف والمنيا، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظة، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.

وتناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع أي تحديات ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارات الري بمحافظتي بني سويف والمنيا، ونجاحهما في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصول المياه بالتصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، وخاصة المناطق الواقعة في نهايات الترع.

كما أكد على ضرورة مواصلة الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية في جميع المحافظات، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين، والتوجيه بحصر وتصنيف جميع الشكاوى وتحليلها بدقة ووضع وتنفيذ الحلول لاستمرار تحسين الخدمة الموسم القادم.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء الدراسة العاجلة لأعمال الحماية المقترحة لجسور بحر يوسف وتحديد أولويات التنفيذ، وأيضًا أعمال التكريك المقترحة على المدى البعيد لزيادة كفاءة استيعاب المجري المائي.

كما وجه بقيام المركز القومي لبحوث المياه بسرعة نهو دراسة الجسر المشترك بين ترعتي سري وحافظ الغربية.

ووجه بإزالة التعديات الواقعة على كل من مخر سيل غراب ومخر سيل ناصر. كما وجه بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطة صرف كبكب ومحطة رفع إهناسيا، وإصلاح الأعطال الموجودة بكلا المحطتين، وإحلال وتجديد وحدات الرفع وماكينات الأعشاب والنطاق الواقي أمام مأخذ المحطتين.

كما وجه الإدارات المركزية لري بنى سويف والمنيا بضرورة المتابعة وإدخال العقود والأوامر الصادرة لتطهيرات الترع على المنظومة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراجعة تقييمات المقاولين لتحديد مدى التزامهم وجديتهم في تنفيذ الأعمال.

كما أكد على ضرورة إزالة كافة نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترع والمصارف وعمل حصر بالأطوال والكميات وتقسيمها حسب الأولويات وتحديد التكلفة المطلوبة لذلك، والتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية في ذلك للاستفادة من الإمكانات المتاحة.

الإدارة المركزية للموارد المائية أعمال تطهير للترع والمصارف المنظومة الرقمية

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