رواد التحدي: نستهدف نشر فكر ريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الهمم ..فيديو

قال الدكتور ربيع عبد الوهاب ، منسق مبادرة رواد التحدي ، إن المبادرة تستهدف نشر فكر ريادة الأعمال بين الطلاب من ذوي الهمم بمدارس " النور للمكفوفين " ، ومدارس الصم وضعف السمع ، والتربية الفكرية .

وأضاف الدكتور ربيع عبد الوهاب ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن البرنامج يتضمن التدريب على التسويق ، ودراسة الجدوى ، وبناء مشروع صغير ، وتنمية الاستقلالية ، والدمج المجتمعي .

وتابع ، ان المبادرة انطلقت في نهايات شهر يناير الماضي من مدينة بنها ، وتوسعت على مستوى الجمهورية ، وخارج الجمهورية من خلال التسويق الدولي .

وأشار ، إلى أن المبادرة تابعة لوزارة التربية والتعليم ، وتشترك في مسابقة " محمد بن زايد " لأفضل معلم في العالم بمشاركة معلمين مصريين.

