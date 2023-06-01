لتقديم تسهيلات للشركات.. السعودية تطلق برنامج "التأهيل المسبق للمقاولين"

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، برنامج "التأهيل المسبق للمقاولين" الخاص بالشركات التابعة للصندوق، والذي يهدف إلى تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات لتمكين المقاولين من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية، بما يسهم في توفير مؤشر ذي موثوقية عالية للشركات التابعة للصندوق لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تأتي هذه الخطوة تعزيزًا للتنافسية والشفافية في قطاع المقاولات، وتمكين تنفيذ الأعمال التطويرية للمشاريع الحالية والمستقبلية للشركات التابعة للصندوق وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية في قطاع البناء والتشييد.

ويعززُ البرنامج من الفرص الاستثمارية للمقاول من خلال تنفيذه لمشاريع نوعية للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث توفر الخدمة منصة تجمع عددًا من الشركات التابعة للصندوق في برنامج تأهيل مسبق موحد، وهي واحدة من الطرق للحصول على فرصة للمشاركة في تنفيذ مشاريع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي يُشترط فيها اجتياز البرنامج عبر معايير عدة، من أبرزها، الأنشطة والخبرة، وإدارة الجودة، والصحة والسلامة.

وتدعو الهيئة السعودية للمقاولين الراغبين في الاستفادة من البرنامج الدخول إلى منصة مقاول، ومن ثم التوجه إلى خدمة التأهيل، واختيار برنامج الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للبدء في التأهيل المسبق والمبادرة بتعبئة جميع البيانات المطلوبة على البوابة الرقمية للهيئة Muqawil.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة مع مختلف الجهات المعنية بهدف تمكين القطاع الخاص المحلي، وتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته التابعة في عدد من القطاعات الإستراتيجية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الصندوق المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تُعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.