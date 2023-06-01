الرئيس الأوكراني: مستعدون للانضمام إلى حلف الناتو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس إن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي /ناتو/.



وقال زيلينسكي - عقب وصوله إلى مولدوفا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى الناتو، ونحن ننتظر لحين يكون الناتو جاهزا، وأعتقد أن الضمانات الأمنية مهمة جدا ليس فقط لأوكرانيا وإنما أيضا لجيراننا ومولدوفا بسبب النشاط العسكري الروسي".



يشار إلى أن زيلينسكي أعلن أنه سيقوم خلال هذه الزيارة بعقد العديد من الاجتماعات الثنائية، مشيرا إلى أنه يعمل للحصول على المزيد من الطائرات المقاتلة من أجل مساعدة أوكرانيا على التصدي للقوات الروسية .. كما أكد أنه سيناقش أيضا خطته للسلام وتطلعات كييف للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.