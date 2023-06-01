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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من مدير عام صندوق النقد الدولي.. تقرير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة مصر الأولى، أهم الأخبار المحلية التي حدثت أمس، الأربعاء، وكان أهمها  أن الرئيس عبد الفتاح  السيسي  تلقى اتصالاً هاتفياً من كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "جورجييفا" أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذاً في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، وأشادت بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة. 

 

من جانبه، أكد الرئيس الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيتشفيلي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

وتابع التقرير  أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "رعد - 33"، والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، والذى استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

 

 

الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال استثمارات الرئيس السيسي الجهود الحكومية الإقتصاد المصرى

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