عميد كلية الزراعة: الدولة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي بمشروعات التوسع الرأسي

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن المعدل العالمي لاستهلاك المواطن للقمح على المستوى العالمي يبلغ حوالي 80 كجم سنويا، بينما المواطن في مصر يستهلك 180 كجم سنويا.

وأضاف “جلال”، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن قطاع الزراعة يمثل رأس الحربة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، لافتا إلى أن مصر تستهلك كمية كبيرة من القمح سنويا.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى توفير كميات كبيرة من القمح لتلبية احتياجات المواطن؛ لذا عملت الدولة على التوسع الرأسي وهو ما ظهر في المشروعات العملاقة.