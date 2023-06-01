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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نفرح بالحسين.. شعار المملكة الأردنية احتفالا بزفاف ولي العهد| شاهد

صدى البلد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «نفرح بالحسين.. شعار المملكة الأردنية احتفالا بزفاف ولي العهد».

وقال التقرير: «نفرح بالحسين» شعار اتخذته المملكة الأدرنية لزفاف ولي العهد الحسين بن عبدالله. فرحة وسعادة غامرة تسيطر على الأردن، أسرة ملكية وحكومة وشعبا، احتفالات عمت مدن البلاد منذ عدة أيام بعروض جوية وألعاب نارية وحفلات غنائية، فيما ازدانت الشوارع والمدياين بالأعلام والأنوار وصور الأمير وعروسه الأميرة رجوة آل سيف.

وأضاف: «ولائم ومأدبات وغناء وحفل حناء وسهرات سمر تواكبت مع مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، وكلها تقاليد عربية أصيله تحافظ عليها الأسرة الهاشمية؛ وهو ما يجعلها قريبة في احتفالاتها من الشعب الأردني الذي تفاعل بشكل ملفت مع هذه المناسبة، مبادلا الأسرة الملكية حبا بحب».

وتابعت: «فئات الشعب الأردني تتابع موقف الزفاف الملكي ومنهم من سيشاهده رأي العين في نقاط تجمع محدده؛ للراغبين في مشاهدة الموكب الأحمر عن قرب، وهو الموكب الذي سيتحرك من قصر زهران محل عقد القران إلى قصر الحسينية حيث الإقامة».

واستطرد: «وفي قصر الحسينية يقدم العروسان وسط زفة أردنية تقليدية التحية لأكثر من 1700 ضيف من الحضور وسط أمسية تتضمن عروضا متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين بالإضافة إلى فرق شعبية».

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