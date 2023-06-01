محمد صلاح في دبي قبل الانضمام للمنتخب الوطني.. أهم الأخبار الرياضية

إستعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصريه اهم الاخبار الرياضيه وكان أهمها فوز فريق البنك الأهلي على الداخليه بنتيجه 3-1 على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجوله 30 من مسابقة الدوري الممتاز .

وأضافت أن نادي طلائع الجيش أعلن تعاقده عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق الكرة ليقوم بتدريب فريق الكرة خلفا لعماد النحاس.

بالإضافة إلى حصول جائزة افضل لاعب ل مروان عطيه لاعب النادي الاهلي وذلك في الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.؛ كما أن محمود الونش مدافع نادي الزمالك نشر صورة له على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي وكتب عليها الحمد لله على كل شيء.

وتابع التقرير أن منتخب سيدات السلة فاز على بولندا بنتيجة 21 - 18 ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة السلة والتي تقام في النمسا وتتواجد مصر في المجموعه الثانية برفقه كل من ألمانيا واليابان وبولندا واستراليا.

ونادي بيراميدز أعلن تمديد تعاقده مع لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه ليبقى معهم لمده ثلاث مواسم قادمة للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات القادمة.

وتابع التقرير أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي أعلن عن توقيع عقد جديد مع مدافعه البرتغالي نيوجي نيوجو باليت لمدة اربع سنوات؛ ونص البيان أن عقد بالوت يمدد اقامته مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 202‪8 معخيار لمدة عام آخر.



محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ظهر في مدينة دبي بعدما حصل على العطلة الصيفية عقب ختام الموسم بالنسبة لناديه والذي انهاه في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لبطولة الدوري الاوروبي في الموسم القادم ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني والذي سينطلق 10 يونيو القادم.



رابطة الدوري الانجليزي اعلنت عن تتويج الاسباني ب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بجائزة افضل مدرب في الموسم المنقضي 2022 2023 وذلك بعد قيادة وذلك بعد قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب البرينليج للمرة الرابعة ب مسيرته.