المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تستعد لبدء امتحانات الشهادة الثانوية



عقد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الازهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمحافظة شمال سيناء ، اجتماعا برؤساء مراكز الاسئلة ، ورؤساء اللجان ومساعديهم ، استعدادا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء الذي سينطلق يوم السب القادم .



وأكد عبدالعظيم، فى اجتماعه أن من حق الطالب توفير المناخ المناسب امام الطلبة أثناء أداء الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والأمنية، حتى يؤدى امتحانه بشكل جيد.





تلقي الشكاوى:

وأكد عبدالعظيم ، أن كافة الاستراحات مجهزة بكافة الإمكانيات لراحة أعضاء اللجان ومعاونيهم ومؤمنة أيضا بشكل كامل ، أن غرفة العمليات بالمنطقة تم تجهيزها لتلقي الشكاوى والعمل على حلها وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم .



وأفاد ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات أنه تم تسليم الاسئلة لمراكز الاسئلة المختلفة وتم تأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها ، وأفاد أيضا أن عدد اللجان ٧ لجان على مستوى المحافظة وعدد طلاب القسم الادبى ٣٥٠ طالب وطالبة وعدد طلاب القسم العلمى ٢٤٠ طالبا وطالبة ، سيؤدون الامتحانات بدء من يوم السبت القادم.