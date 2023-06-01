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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تستعد لبدء امتحانات الشهادة الثانوية

اجتماع منطقة الأزهر
اجتماع منطقة الأزهر استعداد لامتحانات الثانوية


عقد  محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الازهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمحافظة شمال سيناء ،  اجتماعا برؤساء مراكز الاسئلة  ، ورؤساء اللجان ومساعديهم ، استعدادا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء الذي سينطلق يوم السب القادم .


وأكد عبدالعظيم، فى اجتماعه أن من حق الطالب توفير المناخ المناسب  امام الطلبة أثناء أداء الامتحانات،  وتوفير الخدمات الطبية والأمنية،  حتى يؤدى امتحانه بشكل جيد.
 
 

تلقي الشكاوى:

 

وأكد عبدالعظيم ، أن كافة الاستراحات مجهزة بكافة الإمكانيات لراحة أعضاء اللجان ومعاونيهم ومؤمنة أيضا بشكل كامل ،  أن غرفة العمليات بالمنطقة تم تجهيزها لتلقي الشكاوى والعمل على حلها وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم .


وأفاد ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات أنه تم تسليم الاسئلة لمراكز الاسئلة المختلفة وتم تأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها ، وأفاد أيضا أن عدد اللجان ٧ لجان على مستوى المحافظة وعدد طلاب القسم الادبى ٣٥٠ طالب وطالبة وعدد طلاب القسم العلمى ٢٤٠ طالبا وطالبة ، سيؤدون الامتحانات بدء من يوم السبت القادم.

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تعليم شمال سيناء يعلن جاهزية المدارس واللجان لامتحانات الثانوية العامة

سيناء امتحانات الثانوية الأزهرية الطلبة

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