السيطرة على حريق نشب في أشجار بمدينة القنايات بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بشجر داخل سور مدينة القنايات دون وقوع خسائر بشرية.
وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بشجر داخل سور مدينة القنايات وتم اخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق.
وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشجر داخل سور المدينة دون وقوع خسائر بشرية او إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.