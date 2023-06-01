نفاد تذاكر مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الكابتن أحمد شوبير عن نفاد تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب شوبير: “تقارير مغربية : نفاذ تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ما بين الوداد والأهلي”.

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على أرقام واحصاءات الأهلي والوداد المغربي، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، قبل المواجهة النهائية التي ستجمع الفريقين.

وضرب الأهلي موعدا مع الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرقام وإحصاءات الأهلي والوداد المغربي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والتي شهدت تفوقا لصالح المارد الأحمر، أبرزها في عدد الأهداف المسجلة.

وسجل الأهلي 20 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، بينما أحرز الوداد 10 ألف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

وسدد الأهلي 43 تسديدة على مرمى الخصوم مقابل 30 تسديدة لصالح الوداد، كما الأهلي على نظافة مرماه في 8 مباريات مقابل 7 مواجهات لصالح الوداد المغربي.

ومرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة ناجحة البطولة، مقابل 3217 لصالح الوداد.