رسميا.. رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان

أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن صفوف حديقة الامراء.

وقال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: مباراة بي إس جي ضد كليرمون، يوم السبت، في الجولة 38 من الدوري، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء.

وأضاف أنه تشرف كثيرا بالعمل مع ليو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مؤكدا أنه كان ركيزة مهمة للغاية طوال الموسم الجاري.

واختتم: سجل ميسي 21 هدفا مع 20 تمريرة حاسمة في موسم استثنائي، أقيم خلاله كأس العالم في قطر، لذا أرى أن الانتقادات التي تعرض لها طوال الموسم غير مبررة، وأتمنى أن تستقبله الجماهير بشكل يليق به في مباراة السبت.

