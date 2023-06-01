رقم صادم .. القوات الروسية تحبط هجومًا ضخمًا من الجيش الأوكراني على بيلجورود

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل النظام الأوكراني لارتكاب عمل إرهابي ضد سكان شيبيكينو في منطقة بيلجورود الحدودية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف كوناشينكوف في بيان للدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت هذا الصباح بالاشتراك مع حرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين في بلدة شيبيكينو في منطقة بيلجورود.

وأشار إلى أن التشكيلات الإرهابية الأوكرانية بقوة تصل إلى سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، حاولت التوغل في الأراضي الروسية، لافتا إلى أنه تم صد جميع هجمات التشكيلات الإرهابية الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن أعمال التضحية بالنفس التي قامت بها القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها تشكيلات إرهابية أوكرانية، بينما نفذت طائرات الجيش في المنطقة العسكرية الغربية 11 ضربة على العدو، كما أنجزت القوات الصاروخية والمدفعية 77 هدفًا للرمي، ونفذت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ضربتين.

وأوضح المتحدث أن القوات الروسية قضت على أكثر من 30 إرهابيا أوكرانيا وأربع عربات قتالية مدرعة وقاذفة صواريخ متعددة من نوع جراد وشاحنة صغيرة على الجانب الأوكراني من الحدود، لافتا إلى أن القوات الروسية أحبطت محاولة نظام كييف انتهاك حدود الدولة الروسية.

وشدد كوناشينكوف على أن التشكيلات الإرهابية لنظام كييف عانت من خسائر فادحة وتم صدها نتيجة الإجراءات النشطة لوحدات المنطقة العسكرية الغربية التي تحمي حدود الدولة من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي لم يسمح بأي انتهاك لحدود الدولة.