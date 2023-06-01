نشرة المرأة والصحة | 7 علامات تحتم عليك الذهاب للمستشفى فورا .. واحمِ نفسك من العاصفة الترابية بهذه النصائح

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري عددًا من الأخبار المرتبطة بمجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية و أهم الموضوعات التي أثارت اهتمام نشطاء السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:



تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية



حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال اليوم حيث تتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير اليوم، الخميس 1 يونيو.



أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انتشار العاصفة الترابية خلال اليوم فى مناطق عديدة بالبلاد ومن المعروف ن العاصفة الترابية من الظواهر الطبيعية التى لها تأثير فوري وضار على صحة الإنسان فهى تسبب ضيق التنفس والاختناق والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها الكثير.



احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

قال الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الباطنة والكلي، أن هناك 7 أعراض إذا ظهرت على الإنسان يجب التوجه فورا إلى المستشفى فورا.

يأتى ذلك في إطار دور الأطباء فى عملية التوعوية الصحية ببعض العادات الصحية الخاطئة، لما لها من آثار بالغة على أجهزة الجسم، واتباع نظام غذائي سليم لحياة صحية آمنة.

في اليوم العالمي للطفل.. كيف نحافظ على صحة أولادنا بنظام غذائي مناسب؟

تعد التغذية السليمة للاطفال من أكثر الأشياء التى تشغل كل الأمهات نظرا لأهمية التغذية السليمة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن الذي يعود على الطفل فى نمو جسده بشكل سليم وتقوية مناعته وعظامه.

