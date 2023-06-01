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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ديزاين شو | ملتقى دولي ضخم للمعمار على أرض مصر

صدى البلد

افتتح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ديزاين شو والذي يعد الملتقى الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء الحديث للمشروعات السكنية والتجارية والذي يقام خلال الفترة من 1-3 يونيو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

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وقال الوزير إن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 150 شركة مصرية، لافتاً الى أن اهم القطاعات الصناعية المشاركة بالمعرض تشمل الأثاث المكتبي والمنزلي والسجاد والكريستال والجبسنبورد والدهانات والرخام والزجاج إلى جانب قطاع الاستشارات الهندسية.

وأوضح سمير أن المعرض ساهم على مدار دوراته السبع السابقة في فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية واستقطب عدداً كبيراً من الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا للتعاقد مع مصنعين مصريين لإقامة مشروعات إنشائية في الخارج.

ولفت الوزير الى أن المعرض حقق نجاحاً وقبولاً من المشاركين والزوار سواء من داخل مصــر أو خارجها حتى أصبح الملتقى الأهم لأكبر المصنعين في مجالات الأثاث والرخام والبورسلين والإضاءة والدهانات بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممي الديكور.

واشار سمير الى أن عدد زوار المعرض يقدر سنوياً بأكثر من 15000 زائر من المتخصصين داخل مصــر وخارجها لا سيما من دول الخليج العربي وشمال أفريقيا والمهتمين بالصناعات المصرية المختلفة التي يشملها المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يدعم جائزتين من أهم الجوائز في مصر لصغار مصممي الأثاث بالجامعات المصرية حيث تم تخصيص أجنحة داخل المعرض لعرض المنتجات الفائزة.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة التعاون الخليجي الجامعات المصرية الخليج العربي الدورة الثامنة

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