عين شمس تنافس بمرشح لجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي Prince Mahidol Award 2023

بعد إغلاق باب الترشح لجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023 " في مجالى الطب والصحة العامة، وذلك في 31 مايو 2023 .

http://www.princemahidolaward.org

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بأحد المرشحين من كلية الدراسات العليا للطفولة في مجال الصحة العامة والطب الوقائي والوبائيات والذي قد استوفى جميع بياناته للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في المجال المرشح عليه وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى للمرشح من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطاب الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة.

ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply