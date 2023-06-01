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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جمعية المهندسين المصرية ومنصة eduvate

جمعية المهندسين المصرية
جمعية المهندسين المصرية

عقدت جمعية المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور فاروق الحكيم، الأمين العام للجمعية، بروتوكول تعاون مع منصة eduvate التعليمية وذلك نظرًا للتميز الذى حققته المنصة فى الفترات السابقة. 

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وأوضح الدكتور فاروق الحكيم، أن هدف بروتوكول التعاون هو الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للمهندسين حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة وذلك كخطوة من خطوات تقليل الفجوة بين الجانب النظري والعملي لدى المهندسين وأيضاً لوضع حديثي التخرج على بداية الطريق فى الحياة العملية وزيادة توعيتهم بأحدث الأنظمة الحديثة الموجودة بالسوق. 

وأضاف الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، أن الوقت الحالي يتطلب إعداد جيل ذي كفاءة علمية وعملية  قادرة على نهضة مصرنا الحبيبة بما يتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية 2030.

 

جمعية المهندسين المصرية الدكتور فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية بروتوكول تعاون منصة eduvate

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