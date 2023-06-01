رقم خرافي.. كريم بنزيما قرر الرحيل عن ريال مدريد إلى السعودية

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي وسط تلقيه عرضًا ضخمًا من نادي اتحاد جدة السعودي.

وبحسب شبكة “ESPN” فإن بنزيما اتخذ قراره النهائي ألا وهو الرحيل عن ريال مدريد والانتقال للعب في السعودية.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد حاول كثيرًا إثناء بنزيما عن هذا القرار، لكن محاولاتهم فشلت، ليتأكد انتقال اللاعب إلى السعودية.

وذكر التقرير أن خطة ريال مدريد الخاصة بسوق الانتقالات ستتغير كثيرًا هذا الصيف، بعد قرار بنزيما.

ويملك بنزيما عرضًا من اتحاد جدة لمدة موسمين، براتب سنوي يُقدر بـ 100 مليون يورو.