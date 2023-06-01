قصف أوكراني عنيف.. انفجارات قوية تهز منطقة بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، إن انفجارا وقع في بيلجورود وأصيب شخصان.

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، "وفقا للبيانات الأولية، سقطت الطائرة بدون طيار على الطريق. هناك ضحيتان”.

وأضاف أن |سيارة إسعاف تنقل رجلاً إلى المستشفى يشتبه في إصابته بارتجاج في المخ، والثاني مصاب برضوض طفيفة، وقد رفض دخول المستشفى”.

وأوضح جلادكوف أنه “بالإضافة إلى ذلك، تضررت السيارة.. وتعمل الخدمات التشغيلية ومجموعة التحقيق على الفور”.

وتعرضت منطقة بيلجورود الروسية، الليلة الماضية وبعد ظهر اليوم لهجوم شديد من أوكرانيا.

اندلع حريق هائل في مدينة شيبكينو، وألحقت أضرار بعشرات المنازل والمباني الإدارية والسيارات.

وأصيب ما لا يقل عن 11 شخصاً، جميعهم أصيبوا بجروح نتيجة انفجار قذائف، وأربعة منهم في حالة خطيرة.