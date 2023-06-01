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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. المستشار الألماني يقدم وعدًا غير مسبوق لـ أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قال شولتس، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "لقد قلنا دائمًا أنه بعد الصراع يجب أن تكون هناك ضمانات لنظام سلمي، وستساهم ألمانيا في ذلك".

ولم يوضح المستشار الألماني بالضبط ماهية تلك الضمانات، مؤكدا أن هذا لم يتضح بعد.

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ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يشارك في القمة، بأنها نقطة "مهمة للغاية" لضمان الأمن لأوكرانيا والدول المجاورة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين يناقشون فكرة نموذج أمني لأوكرانيا، على غرار النموذج الإسرائيلي.

أوكرانيا المستشار الألماني شولتس زيلينسكي

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