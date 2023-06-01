لأول مرة.. المستشار الألماني يقدم وعدًا غير مسبوق لـ أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قال شولتس، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "لقد قلنا دائمًا أنه بعد الصراع يجب أن تكون هناك ضمانات لنظام سلمي، وستساهم ألمانيا في ذلك".

ولم يوضح المستشار الألماني بالضبط ماهية تلك الضمانات، مؤكدا أن هذا لم يتضح بعد.

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يشارك في القمة، بأنها نقطة "مهمة للغاية" لضمان الأمن لأوكرانيا والدول المجاورة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين يناقشون فكرة نموذج أمني لأوكرانيا، على غرار النموذج الإسرائيلي.