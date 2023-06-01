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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب خدع كييف.. أوكرانيا تقع في خطأ فادح يهدد وجودها

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت صحيفة “ميسل بولسكا” البولندية، إن مشكلة أوكرانيا هي أنها تؤمن بالقدرة المطلقة لـ الغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن “لا أحد ينكر حق أوكرانيا في أن تكون دولة راسخة.. لقد تم الاعتراف بهذا منذ فترة طويلة من قبل الجميع، بما في ذلك الروس.. والأكثر من ذلك: أن الشكوك حول حقهم في أن يكون لهم دولتهم الخاصة كانت أيضا غير واردة”.

وأضافت “اتخذ الأوكرانيون بعض الأفكار الخاطئة التي أرسلتهم في الاتجاه الخاطئ… لقد اعتقدوا أنهم يستطيعون مقاومة روسيا وتأسيس أنفسهم كقوة إقليمية، بينما استخدمت الدول الغربية كييف لأغراضها الخاصة - لكبح جماح روسيا”.

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وأشارت إلي أن “مصالح كييف في هذا لا تلعب دورا كبيرا لـ الولايات المتحدة والغرب، وفي مرحلة ما ستبدأ أوكرانيا في التساؤل عما إذا كانت هناك حاجة إلى هؤلاء الضحايا”.

وأضافت: “بما أن القيادة السياسية للبلاد لن تكون قادرة على الإجابة على هذه الأسئلة، فإنها ستطيل الصراع، لأنها في الواقع تحاول فقط حماية نفسها”.

الغرب أوكرانيا الروس روسيا الولايات المتحدة

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