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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل تطبيق نظام الباركود بكنترولات امتحانات كلية الحقوق

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت كلية الحقوق جامعة حلوان إتمام 40 ألف طالب لاختبارات الميد تيرم  للشعبتين هذا العام  من خلال نظام الاختبارات الإلكترونية، وبدء امتحانات نهاية العام حتي نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣.

 

وصرحت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق أن الكلية ادخلت هذا العام  نظام الباركود فى الكنترولات هذا الفصل الدراسى  بالامتحانات، وأوضحت أن نظام الباركود يساهم فى الإسراع من سريلة أوراق ونماذج إجابات الطلاب ما يسهل عمل الكنترولات لسرعة تصحيح الامتحانات و اعلان النتائج خلال مدة قصيرة.


وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن نظام الباركود فى الكنترولات يعمل التوفير من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.

 

جدير بالذكر أنه أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تفعيل أوجه التعاون الدولي بين الجامعات لما له من دور في تعزيز تبادل الخبرات النظرية والتطبيقية، والتفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين وقطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير برامج دولية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتسق مع المعايير الدولية.

 

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استقبلت اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أوراديا الرومانية بالتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، في إطار اتفاقية الحراك الأكاديمي Erasmus+ المبرمة بين الجامعتين.

الاختبارات الالكترونية 40 ألف طالب التعاون الدولي الاستراتيجي Jobs Education

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