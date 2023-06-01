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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديون.. الكشف عن تفاصيل ثروة وممتلكات الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

كشفت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، ثروة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، ويمتلك شقة واحدة وقطعة أرض.

 

وقالت الجريدة الرسمية التركية، إن مديونية أردوغان تعادل 250 ألف دولار أمريكي.

 

وأضافت أن أردوغان يتقاسم الشقة مع زوجته مناصفة منذ العام 2019 وتقع في حي أسكودار أحد أقدم أحياء مدينة إسطنبول وتقدر قيمته بـ 7.7 مليون ليرة تركية.

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وأوضحت أن أردوغان يمتلك قطعة الأرض البالغة مساحتها 0.2 هكتار في مقاطعة ريزي على البحر الأسود منذ العام 1988.

 

وقالت الجريدة الرسمية التركية: "يمتلك الرئيس أكثر من 1.8 مليون ليرة في حسابات في ثلاثة فروع مصرفية، واسم الدائن مصطفى أردوغان، قيمة الدين: 5 ملايين و390 ألف ليرة".

 

وأشارت إلي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لا يمتلك أي سيارات.

رجب طيب أردوغان أردوغان تركيا أسكودار إسطنبول

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