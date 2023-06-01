رسميا.. الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت رسميا فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ الرئاسة بعد حصوله على 52.18% باجمالي أصوات 27 مليون و834 ألف صوت.

وأضافت الهيئة بعد إعلان نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، حصول المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو على 47.82% أي ما يعادل 25 مليونا و504 ألفا صوت.

كما أوضحت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أن نسبة المشاكرة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 85.72%، أي مشاركة 52 مليون ناخب في الجولة الثانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإرادة الشعبية انتصرت في الانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات لها انعكاسات مهمة على المنطقة والعالم.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمة له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية، أذاعتها "القاهرة الإخبارية"، أن الناخبين يطالبون باستمرار النمو والاستقرار في البلاد.

وأوضح "أردوغان"، أن المعارضة لم تخسر الانتخابات الرئاسية فقط، بل خسرت أيضًا الكثير من المقاعد في البرلمان.



وتابع أن الناخب التركي لقن المعارضة درسًا مهمًا عبر الصناديق الانتخابية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي التركي مشهود له بالكفاءة على المستوى العالمي.