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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أردوغان: الديمقراطية فازت في سباق الانتخابات التركية ..فيديو

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإرادة الشعبية انتصرت في الانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات لها انعكاسات مهمة على المنطقة والعالم.

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وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمة له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية، أذاعتها "القاهرة الإخبارية"، أن الناخبين يطالبون باستمرار النمو والاستقرار في البلاد.

وأوضح "أردوغان"، أن المعارضة لم تخسر الانتخابات الرئاسية فقط، بل خسرت أيضًا الكثير من المقاعد في البرلمان.

وتابع أن الناخب التركي لقن المعارضة درسًا مهمًا عبر الصناديق الانتخابية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي التركي مشهود له بالكفاءة على المستوى العالمي.

وذكر أن الشعب اختار الاستراتيجية السياسية المهمة لتركيا، لافتًا إلى أن الديمقراطية هي الفائز في سباق الانتخابات، وماضون في دعم النظام الرئاسي التركي الجديد.

وأشار إلى أن المعارضة التركية ضعيفة وعليها تفهم ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع، مؤكدًا الاستمرار في تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية والخاصة، واستمرار تلقي الدعم من رجال الأعمال والمساهمين في دعم الاقتصاد وتعزيزه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات جديدة، موضحًا أن الحكومة ستستمر في تضميد جروح المناطق المتضررة من الزلازل وإعادة إعمارها وهذه من أهم أولويات برامج الدولة.

ونوه بأنه سيتم تسليم أكثر من 600 ألف منزل في المناطق المتضررة من الزلازل في القريب العاجل، بجانب إعادة إعمار ما يقرب من 180 ألف منزل في تلك المناطق.

واستطرد الرئيس التركي أن الدولة لن تنسى السلوكيات المسيئة للمتضررين من الزلازل من قبل المعارضة، لمجرد تصويتهم للديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واختتم "أردوغان" أن المصانع بدأت العمل مجددًا بعد كارثة الزلزال، مؤكدًا أن تركيا تعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين بحيادية، وهو ما ظهر جليًا في موقفنا خلال أزمة الغذاء العالمية مؤخرًا.

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