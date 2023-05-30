لم يكتفِ بالبرقية.. الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان للمرة الثانية بفوزه في الانتخابات

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان مجددا بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب رئيسي عن أمنيته في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب التركي.

وأضاف البيان أن أردوغان ورئيسي بحثا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية.

وكان رئيسي بعث يوم الأحد برقية إلى أردوغان هنأه فيها بتقدمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

واعتبر رئيسي أن “تقدم أردوغان في الانتخابات مؤشر على استمرار ثقة الشعب التركي به”.

وأكد أن "العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار، إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والدينية، ستغدو أقوى من أي وقت مضى".

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات في نتائج رسمية غير نهائية.