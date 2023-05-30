عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يكتفِ بالبرقية.. الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان للمرة الثانية بفوزه في الانتخابات

اردوغان ورئيسي
اردوغان ورئيسي

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان مجددا بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب رئيسي عن أمنيته في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب التركي.

وأضاف البيان أن أردوغان ورئيسي بحثا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية.

وكان رئيسي بعث يوم الأحد برقية إلى أردوغان هنأه فيها بتقدمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

واعتبر رئيسي أن “تقدم أردوغان في الانتخابات مؤشر على استمرار ثقة الشعب التركي به”.

وأكد أن "العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار، إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والدينية، ستغدو أقوى من أي وقت مضى".

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات في نتائج رسمية غير نهائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين.. بناء 60 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال العام المالي الجديد

توقعات بانخفاض الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. تفاصيل

10.5 مليون جنيه.. تعويضات جديدة لـ أسر عمالة غير منتظمة

وزير الصحة: توفير الأمصال واللقاحات والأجهزة والأدوات الطبية الحديثة للشعب الفلسطيني

وكيل المهندسين متحدثا عن العمومية: الحضور تجاوز 7 آلاف عضو |فيديو

هل يدرب الزمالك؟.. موسيماني يفجر مفاجأة حول مستقبله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

الكيلو بـ25 جنيه بس.. شيف مصرية تبتكر بديل اللحم بنفس الطعم.. فيديوجراف

محسن جابر لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق والعندليب ليسا حقل تجارب

مقترح للحد من الزيادة السكانية |تعرف عليه.. فيديو جراف

وزير الرياضة: يحق للزمالك اللجوء للفيفا .. وهذه حقيقة بيع الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ