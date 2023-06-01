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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت الوصايا وستهم.. القومي للمرأة يكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا الأسرة

صدى البلد

احتفل المجلس القومي للمرأة اليوم بما أُنجز في دراما رمضان لصالح المرأة المصرية وكرم الأعمال الدرامية الداعمة  لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

 وذلك بحضور لفيف من الفنانات  والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي في كلمتها عن سعادتها بالمسلسلات التي ناقشت العديد من القضايا.

وأضافت مرسي أنها بشكل خاص تريد إلقاء الضوء على صورة المرأة  في مسلسلي تحت الوصاية الذي أراد تغيير قانون الوصاية مثل ما حدث بمسلسل فاتن أمل حربى ،ومسلسل ستهم التى رفضت فيه المرأة ارتداء ملابس الرجل.

كما وجهت التحية للشركة المتحدة التي تقوم بإلقاء الضوء على قضايا المرأة وطالبتهم بالمزيد من المسلسلات الهادفة.
 

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