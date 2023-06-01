نسخة طبق الأصل.. السويد ترفض تسمية طفل باسم "بوتين"

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، بأن السلطات السويدية رفضت طلب زوجين سويديين بتسجيل طفلهما بشكل رسمي باسم "بوتين"، مع العلم أن المولود سمي بهذا الاسم منذ العام 2021.

وحسب “بيلد”، حرمت السويد الزوجين آن وروني، من هذا الحق، إلى أن التحق الطفل البالغ سنتين بروضة الأطفال وهناك تم تسجيله باسم نيكولاي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن الأقارب ينادون الطفل بـ”بوتين”، والبقية يخاطبونه دون ذكر الاسم.

نسخة طبق الأصل عن بوتين

وقال والد الطفل: “نريد طفلنا أن يقرر بنفسه، يجب أن يتم كل شيء وفقا لرغبته".

وأضاف: "عندما تقابلونه، سوف تدركون ذلك على الفور أن هذا الطفل هو نسخة طبق الأصل من بوتين”.