عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نسخة طبق الأصل.. السويد ترفض تسمية طفل باسم "بوتين"

السويد
السويد

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، بأن السلطات السويدية رفضت طلب زوجين سويديين بتسجيل طفلهما بشكل رسمي باسم "بوتين"، مع العلم أن المولود سمي بهذا الاسم منذ العام 2021.

وحسب “بيلد”، حرمت السويد الزوجين آن وروني، من هذا الحق، إلى أن التحق الطفل البالغ سنتين بروضة الأطفال وهناك تم تسجيله باسم نيكولاي.

بقرار واحد.. بوتين يوجه ضربة قوية لـ بايدن بشأن أسعار النفط

اختفاء أوكرانيا .. جنرال أمريكي يكشف عن هدية بايدن الثمينة لـ بوتين

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن الأقارب ينادون الطفل بـ”بوتين”، والبقية يخاطبونه دون ذكر الاسم.

نسخة طبق الأصل عن بوتين

وقال والد الطفل: “نريد طفلنا أن يقرر بنفسه، يجب أن يتم كل شيء وفقا لرغبته".

وأضاف: "عندما تقابلونه، سوف تدركون ذلك على الفور أن هذا الطفل هو نسخة طبق الأصل من بوتين”.

السلطات السويدية زوجان سويديان السويد بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

أزمة طاقة.. ألمانيا تستعد للعودة إلى الفحم في الشتاء

بسبب روسيا والصين وأوكرانيا.. بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي: العالم بحاجة إليكم

5 دبابات و11 مدرعة.. الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير ببيلجورود

مديون.. الكشف عن تفاصيل ثروة وممتلكات الرئيس التركي

حرب عالمية ثالثة.. رعب في فرنسا بعد تصريحات زيلينسكي عن الانضمام للناتو

"صيغة السلام".. إعلان هام من زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب

انخفاض كبير.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية ويتراجع من أعلى مستوى بشهرين

ترشيحاتنا

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

مُصرّ ينكر عدم قدرته .. زوجة : اعرضوني على الطب الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ