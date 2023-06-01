سوزان قليني: حضرة العمدة وتحت الوصاية وعملة نادرة حصدوا الإعجاب والمشاهدات

قالت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الدراما في المجلس القومي للمرأة إنه فى 2016 المرصد رصد كثيرا من السلبيات في دراما رمضان وقومنا بعمل كود إعلامي لصورة المرأة وبالفعل في 2023 شعرنا بالفارق.

وأضافت القلينى مقارنة بالأعوام السابقة هذا العام تم رصد 32 مسلسلا وكان هناك تجربة المسلسلات القصيرة وتصدرت مسلسلات الإعجاب من المشاهدين وعبرت بعض السيدات عن واقعهم وآلامهم منهم حضرة العمدة وتحت الوصاية وعملة نادرة.

وتابعت بعض السيدات أعجبوا بمسلسل يحيى وكنوز وهو مسلسل يستهدف الأطفال الذي كان يبث القيم الإيجابية والعادات الحميدة عند الأطفال.

وأشارت 61% من السيدات أكدوا أنهم يشاهدون المسلسلات على منصة warch it لأنها مناسبة في التوقيت لهم.

وأكدت أن المسلسلات اهتمت ببعض القضايا المسكوت عنها وهذه كانت أهم ما حدث في دراما رمضان.

وقد احتفل المجلس القومي للمرأة بما أنجز فى دراما رمضان لصالح المرأة المصرية وكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، وذلك بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

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