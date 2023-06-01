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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يكرم الشركة المتحدة للإنتاج الفني

صدى البلد

احتفل المجلس القومي للمرأة  بما أنجز فى دراما رمضان لصالح المرأة المصرية وكرم الأعمال الدرامية الداعمة  لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، وذلك بحضور لفيف من الفنانات  والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس .

كرم المجلس القومي للمرأة الشركة المتحدة عن مجمل أعمالها في دراما رمضان وتسلم الجائزة الكاتب يسرى الفخرانى.

كما كرم المجلس أبطال مسلسل يحيى وكنوز منهم الفنان عصام السقا والأطفال أبطال المسلسل.

وكان مرصد الدراما بالمجلس القومي للمرأة قد أعلن نتائج رصده لمسلسلات رمصان 2023.

وأكدت دكتورة سوزان القلينى أنه تم رصد 32 مسلسل وكان هناك تجربة المسلسلات القصيرة وتصدرت مسلسلات الإعجاب من المشاهدين وعبرت بعض السيدات عن واقعهم وآلامهم  منهم حضرة العمدة وتحت الوصاية وعملة نادرة.

وتابعت بعض السيدات أعجبوا بمسلسل يحيى وكنوز وهو مسلسل يستهدف الأطفال الذي كان يبث القيم الإيجابية والعادات الحميدة عند الأطفال.

وأشارت 61% من السيدات أكدوا أنهم يشاهدون المسلسلات على منصة warch it لأنها مناسبة في التوقيت لهم.

وأكدت ان المسلسلات اهتمت ببعض القضايا المسكوت عنها وهذه كانت أهم ما حدث في دراما رمضان .

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