منها التجارة والمقاولات.. ارتفاع أداء 13 قطاعا بالبورصة خلال شهر مايو

ارتفع أداء 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، يستعرضها صدى البلد خلال السطور التالية:

قطاع التجارة والموزعون بنسبة 13.4% قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.3% قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 10.5% قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.6% قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.8% قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.8% قطاع الرعاية الصحية والأدوية 4.9% قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6% قطاعا البنوك 3.6% قطاع المنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.5% قطاع العقارات 1.4% قطاع مواد البناء بنسبة 1.2% قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%

فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.7%، 2.6%، 1.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%