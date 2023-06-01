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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منها التجارة والمقاولات.. ارتفاع أداء 13 قطاعا بالبورصة خلال شهر مايو

صدى البلد

ارتفع أداء 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، يستعرضها صدى البلد خلال السطور التالية:

  1. قطاع التجارة والموزعون بنسبة 13.4%
  2. قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.3%
  3. قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 10.5%
  4. قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.6%
  5. قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.8%
  6. قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.8%
  7. قطاع الرعاية الصحية والأدوية 4.9%
  8. قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%
  9. قطاعا البنوك 3.6%
  10. قطاع المنتجات الصناعية والسيارات بنسبة  3.5%
  11. قطاع العقارات 1.4%
  12. قطاع مواد البناء بنسبة 1.2%
  13. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%

فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.7%، 2.6%، 1.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%

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