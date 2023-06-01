بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخص في مشاجرة بمنشأة ناصر

نجح رجال أمن القاهرة في القبض علي شخصين تعديا علي أخر بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخران بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/5/2023 تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين "الشاكى" مصاب بجروح متفرقة بالجسم وشخصين جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات حول الجيرة ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثان إصابته ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.