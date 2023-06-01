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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالخانكة

نقل جثة
نقل جثة

أصيب 3 أشخاص في تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص من الخلف على طريق مسطرد - الخانكة في محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد محمد سعد وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقوع حادث تصادم على طريق مسطرد - الخانكة دائرة مركز شرطة الخانكة، ووجود مصابين.

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وانتقل على الفور المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور والنقيب عبد الرحمن دسوقي رئيس وحدة مرور الخانكة.
وبالمعاينة والفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين توك توك وميكروباص بسبب محاولة قائد التوك توك بالعبور من الخلف لميكروباص على طريق مسطرد - الخانكة فاصطدم بها، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

الخانكة القليوبية الجهات المختصة مدير أمن القليوبية مرور القليوبية

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