موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول أبرز التفاصيل عن مباراة الاهلى والوداد و موقف محمد الشناوى وأبرز الغيابات فى المباراة.

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي الى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

ونجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا بعدما تخطي عقبة صن داونز الجنوب افريقي فى الدور نصف النهائي.