مخرج "فيلم عيسى": العمل بدون سيناريو وتكلفته مليون ونص.. صورته في 3 أيام

أكد المخرج السينمائي مراد مصطفى، مخرج فيلم عيسى الذى فاز بجائزة "رايل الذهبية" فى إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، أن شخصية "عيسى" هو شخصية حقيقية، موضحًا أن الفيلم لم يكن له سيناريو وكان له خطوط عامة للأحداث فقط، وتم تصويرة على بعض الطرق داخل مصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،إلى أنه تم تصوير الفيلم في 3 أيام ولم نعتمد على ممثلين ولكنهم أشخاص حقيقيين، موضحًا بأن هذا العمل هو إنتاج فرنسي مشترك وتكلفة الفيلم كان أكبر من غيره من الأفلام القصيرة ووصلت تكلفته لـ مليون نصف جنيه مصري.

وأوضح انه لم يكن قادر على الدخول معهد المهن السينمائي بسبب نتيجته في الثانوية العامة، ولذلك توجه للحصول على بعض الورش الخارجية وبدأ بالتدرب كمساعد مخرج، منوهًا بأنه يريد أن يقدم أعماله لكافة الجماهير وليس شريحة ما أو عرض خاص أو مخصص للمهرجانات، مشددًا على أن وصلت له العديد من التهانئ من قبل المخرجين وبعض الفنانيين في الوسط الفني.