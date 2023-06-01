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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: تقدمت للأكاديمية البحرية عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام|فيديو

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  اليوم الخميس، إنه رجل يبلغ من العمر 300 عام خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو.

واعترف بايدن قائلا: "عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام، تقدمت بطلب للقبول في الأكاديمية البحرية الأمريكية".

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كما تعثر بايدن، الذي يبلغ عمره 80 عاما، أثناء وجوده على المنصة، وسقط، ولم تنجح المحاولة الأولى للرئيس الأمريكي للوقوف بمفرده، لكن الحراس الذين وصلوا ساعدوه على الوقوف على قدميه.

ووقع الحادث خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو.

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