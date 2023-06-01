عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن السويد ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أقرب وقت ممكن.

جاءت تصريحات بايدن خلال حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في كولورادو سبرينجز.

وفي وقت سابق، قال أمين العام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إنه من الممكن جدا أن يتم حل مسألة انضمام السويد مع انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا.

وأضاف ستولتنبرج: "نأمل حل مشكلة انضمام السويد سريعا إلى حلف الناتو"، لافتا إلى أن المخاوف التي أعربت عنها تركيا مشروعة.

تاس: تركيا تتخذ قرارها بخصوص عضوية السويد في الناتو خلال شهر

سكرتيرعام الناتو: أسافر لأنقرة في المستقبل القريب لمناقشة انضمام السويد للحلف

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إنهم مازالوا ملتزمين بانضمام السويد الي الناتو تزامنا مع قمته المقررة في يوليو القادم في ليتوانيا.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر "تويتر"،: نأمل أن تصبح السويد حليفًا قبل قمة الناتو في يوليو بـ ليتوانيا.

حلف شمال الأطلسي الناتو السويد الرئيس الأمريكي بايدن حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

موضوعات متعلقة

بسبب روسيا والصين وأوكرانيا.. بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي: العالم بحاجة إليكم

5 دبابات و11 مدرعة.. الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير ببيلجورود

مديون.. الكشف عن تفاصيل ثروة وممتلكات الرئيس التركي

حرب عالمية ثالثة.. رعب في فرنسا بعد تصريحات زيلينسكي عن الانضمام للناتو

"صيغة السلام".. إعلان هام من زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب

انخفاض كبير.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية ويتراجع من أعلى مستوى بشهرين

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

وزير خارجية بريطانيا: أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في حلف الناتو

ترشيحاتنا

نص كلمة محمود الخطيب في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

قدم فورا .. رواتب 5 آلاف جنيه بـ إعلان وظائف القوى العاملة

شاهد لقطات من انطلاق موكب زفاف ولي العهد الأردني

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ