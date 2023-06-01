إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن السويد ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أقرب وقت ممكن.

جاءت تصريحات بايدن خلال حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في كولورادو سبرينجز.

وفي وقت سابق، قال أمين العام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إنه من الممكن جدا أن يتم حل مسألة انضمام السويد مع انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا.

وأضاف ستولتنبرج: "نأمل حل مشكلة انضمام السويد سريعا إلى حلف الناتو"، لافتا إلى أن المخاوف التي أعربت عنها تركيا مشروعة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إنهم مازالوا ملتزمين بانضمام السويد الي الناتو تزامنا مع قمته المقررة في يوليو القادم في ليتوانيا.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر "تويتر"،: نأمل أن تصبح السويد حليفًا قبل قمة الناتو في يوليو بـ ليتوانيا.