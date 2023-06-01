سكرتيرعام الناتو: أسافر لأنقرة في المستقبل القريب لمناقشة انضمام السويد للحلف

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" إنه سيسافر إلى أنقرة في المستقبل القريب من أجل مناقشة مسألة انضمام السويد إلى الحلف.

وأضاف ستولتنبرج -في تصريحات خلال اجتماع لوزراء خارجية الناتو في العاصمة النرويجية (أوسلو)- أن رسالته إلى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ستوضح أنه سيكون في مصلحة جميع أعضاء الناتو انضمام السويد إلى الحلف، قائلا "لقد تحدثت مع أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.. وسأسافر أيضا إلى أنقرة في المستقبل القريب لمناقشة كيفية ضمان أسرع انضمام ممكن للسويد".

وأشار ستولتنبرج -حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس/- إلى أن جميع حلفاء الناتو وافقوا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، كما أنهم متفقون على أن موسكو ليس لديها حق النقض ضد توسيع الناتو.

وكانت كل من السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو عقب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا العام الماضي.

