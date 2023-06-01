تاس: تركيا تتخذ قرارها بخصوص عضوية السويد في الناتو خلال شهر

قال مصدر مطلع في أنقرة لمراسل "تاس" اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تتخذ تركيا قرارها بشأن الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الناتو خلال شهر.

وأضافت تاس “في الواقع، تم تحقيق مطلب تركيا الرئيسي و باتت سارية المفعول التعديلات في قانون مكافحة الإرهاب في السويد”.

لذلك، بشكل عام، يجب انتظار القرار التركي الإيجابي قبل بدء قمة الناتو في 11 يوليو، و من المتوقع أن يتم حل قضية بيع مقاتلات إف-16 الأمريكية لتركيا.

وقال المصدر: "بالنسبة لمقاتلات إف -16، لا تزال تركيا تعول على قرار إيجابي من الولايات المتحدة بشأن بيع هذه الطائرات. وبعد مرور بعض الوقت، يجب تسوية القضية".