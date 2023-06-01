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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من روسيا.. تحذيرات لـ زيلينسكي من خطة حلف الناتو الجديدة

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يتخذوا خطوات كبيرة لصالح أوكرانيا والتي ستزيد من مخاطر الاصطدام مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أنه “على الرغم من آمال كييف.. لا يريد كل من حلف شمال الأطلسي ”الناتو" وحلفائه تقديم ضمانات أمنية له في شكل التزامات دفاع متبادل حتى الآن".

وأشارت إلى أن السبب هو أن هذه الخطوة قد تنطوي على ضامن هذا الأمن في صراع مع روسيا، وهو ما يسعى حلف شمال الأطلسي إلى تجنبه.

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وأضافت أنه “لهذا السبب، فإن الغرب يفكر في ضمان محدود“.

وقالت: “مع ذلك، اعترفت مصادر في بروكسل بأن أوكرانيا لن تكون راضية عن الوضع الدبلوماسي المحسن إلى حد ما والمتوسط”.

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