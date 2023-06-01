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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد علماء الأزهر يكشف عقوبة التخبيب في الشرع

صدى البلد

قال الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، إن تخبيب الزوجة على زوجها، يشير إلى أن هناك رجلا يستهدف إفساد العلاقة الزوجية بينهما فيحيدها عن طريقها ويجعلها تكره زوجها ومن ثم الانفصال عنه.  

 

وأضاف الشيخ حسن الجنايني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من خبب امرأة على زوجها، وربما يكون المخبب رجلا أو امرأة، واللعن أي الطرد من رحمة الله ولذلك الموضوع خطير وليس بالهين.

تابع عالم الأزهر الشريف، إفساد العلاقة بين الزوجين أمر عظيم ولا يقره الشرع مطلقا ، لأنه يحمل خرابا للبيوت".

أحد علماء الأزهر الشريف الإعلامي محمد موسى الازهر الشريف الشيخ حسن الجنايني الانفصال

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